Médias/Télé Durant les premiers jours de décembre, le site de streaming, Netflix, avait annoncé que la sériene serait plus disponible sur la plateforme à partir de 2019, car le contrat signé en 2015, expirait fin d'année.

Cette rumeur a cependant été démentie par le chef de contenu de Netflix, Ted Sarandos, qui a confirmé que la série mythique des années 90 serait encore disponible en 2019. Friends ne connaîtra donc pas le même sort que Daredevil, la série du super-héros Marvel, dont la saison 4 a été annulé au grand désespoir des ses fans.

Dans le cas de Daredevil, il était légitime que les spectateurs soient fachés dans la mesure où la suppression de la saison 4 de la série était un choix de Netflix. Pour Friends, la marge de manoeuvre était beaucoup plus limitée pour la plateforme de streaming : si WarnerMedia, la société qui comprend Warner Bros., HBO et Turner et qui contrôle les droits de Friends, n'était pas intéressé par l'extension de son accord, Netflix n'aurait rien eu à dire.

Netflix a commencé sa vie en tant que service de location de DVD par publipostage. Elle a acheté des milliers de films et d'émissions de télévision sur DVD, puis les a expédiés par la poste à des clients de tout le pays. Elle a ensuite commencé à créer ses propres contenus