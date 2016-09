Nicolas Sarkozy a-t-il eu peur de Charline Vanhoenacker ?

Médias/Télé

Charline Vanhoenacker avait donc pour mission de déstabiliser Nicolas Sarkozy, premier invité de « L’émission politique », après qu’il eut été interrogé sans ménagement par David Pujadas et Léa Salamé. Hier soir, elle clôturait par un billet d’humeur le nouveau magazine de France 2 programmé jusqu’à la présidentielle. Michel Field, son patron, voulait un magazine politique en phase avec son époque, un magazine capable de s’adresser à un jeune public qui s’informe désormais sur les réseaux sociaux. Dans cette nouvelle stratégie de l’information, le billet de la journaliste belge vaut son pesant d’or. C’est Franceinfo, la nouvelle chaine d'information du service public, qui l’écrit en n’hésitant pas à mettre en scène, sur son site, l’intervention de la journaliste : « 21h06 : Nicolas Sarkozy est-il prêt à entendre le billet d'humeur de Charline Vanhoenacker en fin d'émission ? » Sinon quoi ?!

Avant de se réjouir de ses formules, ce sont celles de Nicolas Sarkozy qui émaillent cette soirée : « Si l’euro explose c’est tout le monde qui explose », « Européen je suis, Européen je resterai parce que je crois à la civilisation européenne. Je crois à la logique du continent. On a des racines judéo-chrétiennes ». « Monsieur, en France on serre les mains des femmes. En France, les filles vont à l'école non voilées. Monsieur, en France, la femme est exactement l'égale de l'homme ». « A l'école, ce n'est pas un menu à la carte » « Les 6 millions de chômeurs » sont « une bombe atomique »…

Et puis, vient le moment tant attendu, « l’affaire Bygmalion ». A David Pujadas et Léa Salamé qui le somment de s’expliquer sur sa mise en examen pour le financement illégal de sa campagne électorale, Nicolas Sarkozy affirme : « C’est faux. C’est une mauvaise information. J’ai été mis en examen pour le seul motif du dépassement des frais de la campagne ». Puis, « J’ai même été entendu pour un prétendu trafic de drogue moi qui n'ai jamais fumé de ma vie ».

S’en suivent quelques piques à ses adversaires politiques et aux journalistes. A Karim Rissouli, le « Je sais que vous fréquentez bien Monsieur Hollande dans les 33 rendez vous que vous avez eu » faisait indirectement référence à son livre « Conversations privées avec le président ». A Léa Salamé qui se perdait dans une question devenue diatribe : « Je serai très heureux d’avoir vos convictions ? J’ai une petite idée ». Seul François Lenglet, chargé du volet économique a été gratifié d’un: « Merci pour le résumé tout à fait honnête et précis que vous avez fait ».

Quand David Pujadas interpelle Nicolas Sarkozy sur son autoportrait dans « La France pour la vie » par un « Vous êtes devenu le dalaï-lama », il reçoit en échange un : « Restons calmes, je ne suis pas venu avec une écharpe blanche pour vous la mettre autour du cou ». Et quand le présentateur du JT s'aventure sur le terrain de la Libye : « Vous perdez la raison, Monsieur Pujadas. Vous m’accusez d’avoir tué le général Kadhafi ? ».

Deux heures plus tard… La chroniqueuse belge, tenue tricolore, joue sa carte blanche : "Vous avez dit : 'Je ne suis pas binaire'. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus vous joindre sur le numéro de Paul Bismuth ?" Et Franceinfo de commenter : « Charline Vanhoenacker n'a pas franchement ménagé Nicolas Sarkozy. » Et la chroniqueuse belge d’ajouter : "Ne vous en faites pas, Elise Lucet a été placée en confinement en sous-sol, elle ne vous embêtera pas". Franceinfo précise : « en référence au numéro d'"Envoyé Spécial" à venir sur l'affaire Bygmalion », mais ne dit pas (toute) la vérité. Elle omet le fameux moment où Charline Vanhoenacker fait mine d’entendre dans son oreillette Michel Field, patron de l’info, qui lui demanderait d’être gentil avec Nicolas Sarkozy. Michel Field est régulièrement soupçonné d’être particulièrement sensible aux politiques.

Oui, « la journaliste » était attendue comme le messager de ceux qui sont en quête de vérité. Sa présence est un symbole de liberté. Mais l’ancien président n’aura pas été franchement déstabilisé. « L'intéressé a esquissé un sourire », affirme Franceinfo. Si ses confrères français ne font pas la démonstration de leur totale indépendance, Charline Vanhoenacker pourrait alors représenter la seule menace pour ces politiques. Au prochain numéro, réussira-t-elle à déstabiliser Arnaud Montebourg ?