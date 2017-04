Pari réussi pour La Première. Hier, la radio a enfin dévoilé sa nouvelle grille de programmes. Premier constat : l’offre délivrée est conforme au cahier des charges annoncé. Le nouveau découpage de l’info est plutôt convaincant; la matinale jouit d’une nouvelle dynamique et gagne en fluidité. L’actu chaude du 5-6 et du 6-8 (traitée en mode "breaking news") s’approfondit au cours de la journée, et notamment de 8 à 10 h, puis de 12 à 13 h.

Seconde observation : des rendez-vous d’info plus courts (entre 2 et 5 minutes) - sauf à 7 h, 8 h, 13 h, 18 h et 19 h - accueillent une nouvelle diversité de sujets (politique, culture, sport); de ton (humoristique, impertinent, sérieux, dialogué); d’angles et de modes de traitement (reportages, entretiens, chroniques, débat).

La musique apporte de véritables respirations (les tunnels de pubs, beaucoup moins) et la volonté de dépasser les concepts sert un traitement plus concret de l’actualité, de facto plus accessible.

Mehdi Khelfat a ainsi animé un "Matin Première" plus concis, plus rythmé, plus court (6-8 h). Thomas Gadisseux a repris - avec ardeur - l’interview politique, naguère emmenée par Bertrand Henne. Le journaliste n’a pas ménagé sa peine pour obtenir des réponses d’un Charles Michel (Premier ministre MR) retranché derrière sa fonction.

Quoique parfois hésitante, Anne-Sophie Bruyndonckx (à la barre du journal parlé de 8 h) a réalisé un sans-faute.

François Heureux a ensuite présenté un "Jour Première" (8-10 h) prometteur mais aux contours encore un peu flous. Il a délibérément ralenti la cadence pour permettre à l’auditeur de reprendre son souffle. Le tout, en évoquant des thématiques de circonstance : la diffusion d’un documentaire consacré à l’enquête "Noir, jaune, Blues", la campagne présidentielle française ou les hackers russes.

Il a également interviewé Roméo Elvis, dans le registre du rap. Un "débriefing" de l’entretien réalisé par Thomas Gadisseux a enfin été réalisé (et commenté par Olivier Maingain, président du parti DéFI, député fédéral et bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert). Sans oublier les traditionnelles revue de presse, chronique média, actualités musicales…

Bertrand Henne, enfin, occupe désormais un créneau à sa hauteur, de midi à 13 h. Limité à quelques minutes d’interviews par jour sur des dossiers parfois complexes depuis 2009, le journaliste dispose désormais d’une heure pour évoquer des enjeux de fond.

Hier, il y a déployé l’ensemble de ses qualités - son excellent instinct, son sens de la formule et une excellente connaissance des enjeux politiques - pour débattre de sujets sensibles comme le survol de Bruxelles ou la démission de Stéphane Moreau. "Faut-il faire barrage au FN ?" La question, volontairement provocatrice, a été traitée avec justesse. Sans tabous. Sans angélisme.

Malgré quelques répétitions entre les différentes séquences, la nouvelle offre info de La Première semble s’avancer sur les rails du succès… Le public suivra-t-il ?