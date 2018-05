La saison 2 de 13 Reasons Why** s’ouvre sur le procès que les parents d’Hannah Baker intentent à l’administration scolaire qui n’a rien fait alors qu’elle savait qu’Hannah était harcelée. Chacun à leur tour, 13 des anciens camarades de la jeune fille sont appelés à la barre en tant que témoins cités par la défense ou l’accusation.

Par ce biais, il ne s’agit pas seulement de retracer ce qui s’est passé au Liberty College - et qui a poussé Hannah au suicide - mais bien de voir l’impact que ce drame a eu et continue à avoir sur les élèves concernés. "Prendre en compte et objectiver le ressenti des victimes" est justement le premier conseil donné par les psychologues en cas de harcèlement dans le cadre scolaire. Surtout lorsqu’il s’agit de gérer un processus de deuil.

Groupes de parole, confidences, regrets et doutes, rôles des parents et des éducateurs sont donc au cœur de cette nouvelle salve de 13 épisodes.

Des questions cruciales qui fascinent

Netflix a bien retenu la leçon et entame la saison 2 avec une mise en garde adressée au public de la série, dès les premières secondes, par les quatre acteurs principaux, afin de bien marquer les esprits. "Ne pas regarder la série si on est concerné directement par cette problématique, ne pas la regarder seul, en parler avec des adultes et trouver des infos et conseils sur le site dédié : 13reasonswhy.com."

Après le succès retentissant de la saison 1 (mise en ligne le 31 mars 2017) et son retour très attendu par les fans, mais aussi après les critiques dont elle avait fait l’objet sur la forme, la série de Netflix rectifie habilement sa trajectoire. Tout en continuant à poser pertinemment les questions que ce type de drame met en lumière : le besoin désespéré de plaire et de "faire partie d’une bande" qu’éprouve tout adolescent, la fragilité des amitiés et la violence des réseaux sociaux, les comportements auxquels on pense devoir se conformer, les secrets qui vous pourrissent la vie… Autant de thématiques qui trouvent forcément un solide écho auprès du public visé.

Refusant l’évasion facile que proposent les séries ados, 13 Reasons Why aborde frontalement la question du harcèlement en donnant à chacun l’occasion de s’exprimer.

Aux 13 cassettes audio enregistrées par Hannah - dans lesquelles elle expliquait les raisons de son suicide en pointant le rôle de 13 de ses camarades de lycée - répondent les photos Polaroïd qui permettent à chacun de prendre la parole et de se positionner dans cette saison 2 centrée sur la quête de justice, de pardon et/ou de rédemption des proches d’Hannah. Même si certains semblent toujours bien décidés à mentir et/ou à étouffer l’affaire.

Série produite par la star Selena Gomez d’après le roman de Jay Asher, la série "13 Reasons Why" a été créée par Bryan Yorkey et réalisée par Tom McCarthy. L’idée de mettre en avant des "ados touchants dans une histoire attachante et pleine de suspense" a été dénoncée par certains jugeant le traitement de cette problématique lourde trop stylisé (trop glamour) pour les spectateurs les plus influençables.

McCarthy a expliqué que sa volonté était de coller aux grands archétypes de l’adolescence ("les geeks, les sportifs, les cools, les gothiques") pour évoluer ensuite "vers des destins plus individuels et nuancés". Un défi que s’attache à relever cette saison 2, à en juger par ses premiers épisodes.