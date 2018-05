Médias/Télé Vous n'écoutez pas de podcasts ? Cela ne devrait pas tarder. Pour vous aider, voici dix bons podcasts si vous voulez vous lancer. Une sélection très loin, évidemment, d'être exhaustive.





"Que sont-ils devenus ?" (Arte Radio)

Que sont devenus les cancres et les premiers de la classe ? C’est la question à laquelle a souhaité répondre Delphine Saltel. Cette ancienne prof dans un collège "difficile" de banlieue parisienne a décidé de retrouver les élèves qu’elle avait eus en classe. A partir des enregistrements de l’époque (ateliers sonores, conseils de discipline…), elle évoque, avec eux, plus d’une décennie plus tard, leur parcours scolaire, leurs galères, la vie en cité et leur nouvelle vie.









"Diamant sur canapé" (Arte Radio)

Laetitia Druart a réussi à faire parler "Sarah", une "michetonneuse", c’est-à-dire une femme qui séduit les hommes riches par intérêt. Grâce à ses beaux yeux, celle qui a grandi en banlieue explique comment elle réussit à se faire entretenir financièrement par ses conquêtes dans le but notamment d’aider sa mère. Son rapport aux hommes, à la séduction, à l’argent… Un témoignage rare.





"Superhéros" (Binge Audio)

Julien Cernobori a décidé de raconter les vies extraordinaires de gens ordinaires. Pour la saison 5, Julien narre la vie d’Annie une grand-mère au caractère bien trempé, partie pendant sa jeunesse en Allemagne, au départ pour apprendre la langue. Elle y a découvert les milieux alternatifs et est tombée amoureuse d’un homme membre de la RAF (Fraction armée rouge). Ce dernier a participé à la prise d’otage de l’ambassade d’Allemagne de l’Ouest à Stockholm en 1975.





"Vu du banc" (Les Cahiers du Foot)

Les Cahiers du Foot Vous êtes fan de football et vous voulez parler tactique pour épater les copains à l’approche de la Coupe du monde ? La rédaction des Cahiers du Foot, site alternatif français spécialisé en la matière, propose le podcast "Vu du banc" avec plusieurs de ses membres. C’est le cas notamment de Raphaël Cosmidis et de Christophe Kuchly, co-auteurs du livre "Comment regarder un match de foot ?" Dans le même genre, il existe "Football Recall" par la rédaction de So Foot.





"A la dérive" (Nova)

Aurélie Sfez nous fait visiter différents lieux dans les pas d’un artiste. L’occasion de parcourir Paris avec le rappeur et poète Oxmo Puccino, Perpignan et les Pyrénées-Orientales aux côtés du groupe The Limiñanas, Nantes et les bords de l’Erdre guidé par Dominique A, le Pays basque en suivant Jules-Édouard Moustic. Flavien Berger nous emmène aussi visiter Bruxelles où il s’est établi.

"Pile"







"Pile"

Dans "Pile", un mardi sur deux, la Bretonne Claire Jéhanno, qui a travaillé dans l’édition, sélectionne le livre parfait adapté à différentes situations du quotidien. Pour partir en week-end à Londres, survivre à un dimanche pluvieux, dans la salle d’attente chez le gynéco ou encore lors d’un trajet en train.

"Entre" (Louie Media)

Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua (ex-Slate.fr) ont lancé le studio de podcasts "Louie Media". Dans "Entre", elles donnent la parole à Justine, 11 ans qui rentre en sixième (première secondaire en Belgique) pour parler de sa sortie de l’enfance, de ses passions, de l’ivresse de son père à Noël, des insultes de la cour de récré ou encore des chagrins d’amour.

"Casseroles" (Binge Audio)

La journaliste et critique gastronomique, Zazie Tavitian, nous emmène toutes les deux semaines à la rencontre de ses amis ou des membres de sa famille pour parler d’un plat qui les a marqués et qu’ils aiment cuisiner.

C’est le cas du baklava de son père, du couscous au kaddid de Medhi, des blinis de sa mamie Catherine ou encore des rouleaux de printemps d’Allison. Un prétexte aussi pour parler de leur vie et de leurs origines.





"Nostalgie 2050" (Deezer)

"Nostalgie 2050, l’émission pour les hipsters seniors" . Le comédien et journaliste Thomas VDB propose une émission totalement déjantée dans laquelle il se projette dans le futur. Les personnes qu’il reçoit (Chantal Lauby, Vanessa Paradis, Jack Lang, Orelsan, Pierre-Emmanuel Barré…) font fictivement le point sur leur carrière, leur vie et l’état du monde 32 ans plus tard.

"Serial" (WBEZ)

Ce podcast ne date pas d’hier mais il est tellement bon que les néophytes ne doivent pas le rater. Dans "Serial", la journaliste d’investigation américaine, Sarah Koenig, a décidé d’enquêter sur le passé d’un jeune, accusé d’avoir tué sa petite amie. Il a été condamné à perpétuité. La journaliste a refait toute l’enquête en interrogeant des dizaines de témoins et d’experts. Une série, en anglais, qui a tenu des millions d’Américains en haleine.

