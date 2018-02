On avait pris l'habitude de parler des polémiques nées des critiques destructrices de Christine Angot et Yann Moix. Ce samedi, pourtant, ce ne sont pas les deux trublions d' On n'est pas couché qui se sont mis en évidence, mais bien un invité. Et pas n'importe lequel: Grand Corps Malade.





Armé de son micro et accompagné de son musicien, Bruno Diaz, le chanteur a entonné son magnifique "Dimanche soir", véritable hommage à celle qui partage sa vie depuis douze ans. Devant l'interprétation et la beauté du texte, tout le plateau s'est tu, Bruno Solo, visiblement très ému, ne pouvant s'empêcher de verser quelques larmes.