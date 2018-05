Très populaire sur le réseau social, le médecin et homme de télévision avait décidé de clôturer son compte. Et c'est précisément cet aspect qui posait problème selon lui.





" Quand vous vous apercevez que votre notoriété entraîne des réactions malveillantes, dégueulasses parfois, et même si vous vous dites 'ce sont des cons ', ça marque et ça fait mal parce que je suis un être humain" explique-t-il en réponse à une question de Christine Angot.





" Je me suis rendu compte que ces tweets me minaient moralement et je me suis dit 'A quoi ça sert ?'"





Et de conclure sur ce qu'est vraiment Twitter. " Vous ouvrez la porte de de chez vous et vous permettez aux gens de communiquer avec vous, mais quand vous vous rendez compte que les gens viennent casser la vaisselle, vous faites sortir tout le monde, vous fermez la porte et vous ne faites plus rentrer personne."





Ce qu'a fait Michel Cymes en avril 2017 en fermant son compte.