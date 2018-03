L'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday n'en finit plus de diviser la France. Si bien qu'il est l'un des grands sujets de débat dans l'Hexagone. Dans On n'est pas couché, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs en ont rajouté une couche, certainement pas celle du meilleur goût. Reprenant des images de l'hommage national dédié à Johnny et des photos et vidéos de la vie quotidienne de la star aujourd'hui décédée, mais également de son mariage avec Sylvie Vartan, la séquence détourne les paroles de la chanson "J'ai un problème" (duo entre Sylvie Vartan et Johnny) et les recentrant sur l'affaire de l'héritage du chanteur disparu.