Médias/Télé Après Vanessa Burggraf cet été, c'est Yann Moix qui devrait faire ses valises à la fin de cette saison selon une information à paraître dans le magazine Télé Star, ce lundi 11 septembre. Dans une interview, Laurent Ruquier en personne confirme un sentiment que Yann Moix confiait déjà à Europe 1 en mai dernier.

"Trois ans (dans On n'est pas couché, ndlr), ça me semble être une très très bonne durée, si Laurent Ruquier me propose quatre et qu'il y tient, je ferai quatre, mais trois, ça me parait vraiment raisonnable".

Dans un entretien au magazine Télé Star, Laurent Ruquier confirme cette information. "La règle, c'est trois ans dans On n'est pas couché. C'est donc la dernière saison de Yann Moix."

Cependant, comme le rappelle Pure People, cette règle des trois ans n'est pas aussi limpide que ce que le dit Laurent Ruquier. Ainsi, Éric Zemmour est resté cinq ans (2006-2011) dans l'émission, alors que son compère Éric Naulleau y est resté quatre ans (2007-2011). En revanche, depuis 2011 et les arrivée de Natach Polony et Audrey Pulvar, aucun polémiste n'est resté plus de trois ans.