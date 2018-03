Médias/Télé En conflit avec Canal +, les audiences de la chaîne privée sont en baisse depuis plusieurs jours.

Que se passe-t-il du côté de TF1 ? Les émissions phares de la chaine française sont en chute libre depuis plusieurs jours à cause de Canal Sat. La raison ? Celle-ci ne diffuse plus les The Voice, 50 min Inside, Demain nous appartient, etc.

Par exemple, The Voice a perdu près de 900 000 spectateurs en une semaine !

Si Canal Sat a décidé de ne plus retransmettre les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries, LCI et MyTF1), c'est à cause de l'échec des négociations sur les contrats liant les deux groupes télévisuelles, qui arrivaient à terme récemment.

Les émissions de divertissement ont évidemment pâti en premier de cette décision mais les JT ont subi également des revers historiques. Vendredi, le JT de France 2 a devancé de près de 800 000 spectateurs celui de TF1...

La chaîne reconnaît publiquement une "une baisse mécanique d’audience", comme elle l'a rapportée au Figaro. Pire, ce sont les recettes publicitaires du groupe qui pourraient se voir être abaissées de manière significative dans les semaines à venir. Si Canal Sat ne cédait pas, les conséquences, pas encore chiffrées, seraient désastreuses.

Le groupe TF1 attend maintenant d'analyser les audiences de son émission la plus regardée de l'année (hors sport): le concert des Enfoirés diffusés en Prime Time vendredi prochain avant de pouvoir se positionner sur l'avenir de ces fameuses négociations.