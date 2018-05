Au sujet de la vie de Brigitte Macron, on en a déjà beaucoup lu et entendu. Le documentaire de Virginie Linhart "Brigitte Macron, un roman français" a le mérite d’apporter des éléments inédits sur sa vie et celle de son mari.

Un travail titanesque

La principale plus-value du travail de la réalisatrice française réside dans les témoignages qu’elle a réussi à obtenir. Pour réaliser son portrait, Virginie Linhart a mené un travail de titan en retrouvant et en interviewant une trentaine d’intervenants allant dans le même sens : le positif. Des journalistes, des politiques, mais aussi et surtout des personnes plus compliquées à approcher, qui plus est avec une caméra. Un art délicat.

Parmi eux, ses amis, sa fille cadette, ses anciens collègues ou encore des élèves qui évoquent différentes étapes marquantes de sa vie.

Tiphaine Auzières, la fille de Brigitte lors du débat entre son beau-père et Marine Le Pen. © REPORTERS



En Picardie, où elle est née et a grandi dans une famille commerçante, bourgeoise et catholique. En Alsace, terre de ses premiers pas en tant qu’enseignante et dans le milieu politique. A Paris, où grâce à son habileté pour les mondanités, elle a aussi creusé le sillon d’Emmanuel Macron jusqu’à son entrée à l’Elysée.

Emmanuel Macron sur scène

Il y est aussi beaucoup question de sa rencontre avec l’actuel président au lycée La Providence dans le cadre d’un atelier de théâtre qu’elle dispensait.

On y apprend notamment que c’est par sa fille aînée que Brigitte Macron aurait entendu parler de son futur mari. Laurence aurait dit : "Maman, il y a un fou en classe avec nous, il sait tout sur tout."

La réalisatrice remet aussi au goût du jour des archives rares puisqu’elle a réussi à obtenir des images de Brigitte Macron prodiguant des conseils à ses jeunes élèves de l’époque. On y voit aussi la prestation d’Emmanuel Macron, sur scène, en épouvantail à 15 ans dans "La Comédie du langage" de Jean Tardieu.

L’année suivante, à la rentrée, Emmanuel Macron, "plus adulte", selon une camarade de classe, confie à sa professeure sa volonté d’adapter une autre pièce : "L’art de la comédie" .

Ils se retrouveront chez elle tous les vendredis jusqu’à ce que le jeune élève lui déclare sa flamme lors de la première. Une situation évidemment compliquée à gérer et qui a fait beaucoup jaser chez les voisins comme dans sa famille. "Brigitte en a énormément souffert", confie l’une de ses amies.

Un reportage intéressant mais un peu trop complaisant.