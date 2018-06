Journée en rouge et noir, ce lundi, au Festival de télévision de Monte-Carlo qui recevait les deux scénaristes de la série espagnole phénomène "La Casa de papel" et l’acteur Pedro Alonso, interprète du redoutable Berlin. Face à l’engouement important des fans, le festival avait d’ailleurs organisé une séance spéciale "Behind the Scenes" afin de permettre au public de poser ses propres questions et de rencontrer l’équipe qui a donné vie à cet entêtant univers. Celui d’un groupe de huit spécialistes tentant le casse du siècle en s’introduisant directement dans la Fabrique de la Monnaie espagnole.