"Quotidien", son départ de Canal+, Cyrille Eldin: Yann Barthès se livre avant le lancement de son émission

L'ex-animateur évoque son départ de la chaîne cryptée de Bolloré et son successeur à la tête de l'émission satirique.

Après le logo, le! Bref, la nouvelle émission de Yann Barthès prend forme. Logique quand on sait que la première aura lieu le 12 septembre prochain à 19h10 pétante sur. Les fans de l'ancien taulier dupiaffent d'impatience à l'idée de découvrir son nouveau bébé, nommé". Un petit événement dans le milieu médiatique français sur lequel revient le principal intéressé dans

Et Barthès rassure d'emblée, l'esprit de "LPJ" perdurera, même sur la petite soeur de la chaîne privée TF1. "Si on m’avait fait venir pour tourner une roue ou faire gagner des voitures, je n’aurais pas su le faire", dit-il. "Ce sera donc une nouvelle émission, mais on y retrouvera le même ton". Le tout avec une "indépendance totale". Des pressions de la part des dirigeants ? "Il n'y en a pas eu, vraiment", affirme-t-il. "Si je lançais un nouveau concept censé tout révolutionner, je me sentirais attendu au tournant. Mais ce n’est pas le cas. On pourra, en revanche, me reprocher de faire la même chose, mais c’est pour ça qu’on est venu me chercher non ?"

Interviewé par le magazine télé, il revient également sur son départ de Canal+, après plus de dix ans de bons et loyaux services. "Lorsqu’on m’a exposé la stratégie de Vincent Bolloré, à savoir crypter une partie du "Petit Journal", je me suis dit que ce n’était pas possible", explique-t-il. "J’ai préféré partir". Un départ qui a permis à Barthès d"entraîner d'autres piliers de l'émission dans son sillage, à savoir Eric et Quentin, Hugo Clément et Martin Weill. Mais les fans de Catherine et Liliane pourront eux rester sur Canal, étant donné que le duo formé par Alex Lutz et Bruno Sanches a décidé de poursuivre dans l'"autre camp". "Ils ont préféré rester sur Canal+. Je leur souhaite bonne chance", se contente de dire Yann Barthès à ce sujet.

Enfin, il se montre moins dissert sur Cyrille Eldin, qui lui succédera sur la siège du "Petit journal". "Je n'ai pas de nouvelles de Cyrille Eldin, pas même un SMS", avoue-t-il. "Donc je n'ai pas grand chose à dire". Diffusé à 20h30, soit après le journal de TF1, la nouvelle version de "LPJ" (finalement diffusée en clair) aura affaire à la concurrence de "Quotidien Express", soit le best-of de l'émission. Qui remportera la guerre des audiences ?