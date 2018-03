Il y a environ un mois, Tatiana Silva était l’invitée du prime de Saint-Valentin de Max et Vénus. Soirée où la jeune femme nous a fait part de son intérêt pour la cuisine. Des mots qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. La Deux annonce, en effet, que la grande brune tiendra, à partir du 23 mars prochain, une chronique dans l’émission de cuisine portée par Maximilien Dienst et Fanny Jandrain.

"Avec le rythme de vie qui est le sien, Tatiana est attentive à son hygiène de vie et a adopté un mode de vie axé sur le bien-être. C’est donc tout naturellement qu’elle a accepté de rejoindre les chroniqueuses de l’émission et de partager ses trucs et astuces avec le public", explique la RTBF dans un communiqué envoyé ce jeudi matin. "Elle vous dira comment tenir une journée marathon ou comment vous préparer à une semaine particulièrement intense."

Une arrivée qui marque le grand retour de Tatiana Silva à la RTBF. Pour rappel, l’ex-Miss Belgique avait quitté la présentation météo du service public belge l’année dernière pour devenir la nouvelle présentatrice vedette de TF1. Ce nouveau poste qui lui a également permis de participer à Danse avec les stars, l’année dernière. Une expérience qui lui a permis de fouler le parquet de Forest National et de plusieurs scènes françaises en début d’année et qui a fait grimper la notoriété de Tatiana Silva, finaliste du concours dansant, en flèche. Certains la verraient même animer sa propre émission sur la chaîne française.

En attendant, la jeune femme circulera à nouveau dans les couloirs de Keywall, à Marcinelle, lieu où elle a présenté la météo pendant sept ans. Un retour aux sources donc pour celle qui, lors de son arrivée sur TF1, avait mis un terme à ses chroniques dans Vis ta mine et C’est du belge.