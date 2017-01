2017, une nouvelle année et des grilles qui évoluent au sein des grandes télévisions francophones et plateformes de streaming. Tour d'horizon des programmes.





France Télévisons

Pour relancer ses après-midi, France 2 intègre dans sa grille, le 16/1 (17h25), Vu, la nouvelle formule du "Zapping" (Canal +). La chaîne remplace "Amanda" le 25/1 (16h35) par une émission culinaire, Un chef à l’oreille, présentée par Elodie Gossuin. En attendant de décider du sort d’"AcTualiTy" début mars, France 2 teste une nouvelle formule plus axée sur le divertissement, avec de nouveaux chroniqueurs : Philippe Candeloro, Sophie Tapie et Patrick Chanfray. Autre changement : le magazine culturel de Léa Salamé, Stupéfiant !, passe du mercredi au lundi soir dès le 9/1 (23 h 05) et devient hebdomadaire. Le 8/1, Laurent Delahousse propose un nouveau rendez-vous, 13h15 Les Français. Au rayon fictions, France 2 mise sur les séries L’art du crime, un polar dans le monde de l’art, avec Miou-Miou et Nicolas Gob; Le chalet, un thriller à la montagne ; Zone blanche, série policière tournée dans les Vosges; la saison 2 de Dix pour cent; l’ultime saison de Fais pas ci fais pas ça en février, ou Guerre et paix, l’adaptation anglaise de Tolstoï avec Mathieu Kassovitz et Gillian Aderson.

Sur France 3, Marc-Olivier Fogiel propose 14 numéros inédits du Divan, dès le 17/1 (23 h 35) avec Julien Clerc. La politique est à l’honneur dans les documentaires, avec des portraits de Marine Le Pen le 16/1, Jean-Luc Mélenchon le 30/1 et François Hollande en février. Une incursion à l’international avec un film d’Antoine Vitkine, Bachar, moi ou le chaos (déjà diffusé sur La Une). Côté fictions, la chaîne mise sur les miniséries policières en région, comme L’accident, adaptée du roman de Linwood Barclay par Bruno Solo (également diffusé sur la RTBF en novembre), ou La forêt, une enquête sur la disparition de jeunes filles dans les Ardennes. Les femmes sont à l’honneur, en particulier Zabou Breitman et Victoria Abril, qui enfilent la robe pour La loi de Pauline, et Ashley Johnson dans Agatha Raisin, comédie policière en 8 épisodes. Pour France 5, Frédérique Lantiéri prépare une collection de docu-fictions autour de reconstitutions de gardes à vue de grandes affaires criminelles.





Netflix

Il en va des superhéros comme du travail pour tout employé à peine remis des libations de fin d’année : quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Déjà extrêmement envahissants au cinéma, les justiciers qui ne renâclent jamais à détruire quelques immeubles, voire à pulvériser des villes pour sauver l’humanité, étendent l’ombre de leurs super-costumes jusque sur les petits écrans pourtant bien planqués dans les salons. Pour y appliquer la même et très lucrative technique du cross-over. Ainsi, après avoir bataillé ferme tout seuls (et avec quel succès), "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage" et "Iron Fist" (les aventures en solitaire de ce dernier commencent le 17 mars) décident de quitter leurs séries Netflix pour unir leurs forces dans la saga la plus attendue du fournisseur de vidéos et séries à la demande sur Internet, The Defenders. Pour changer, le quatuor se chargera de sauver New York (c’est fou que ce que les villes américaines peuvent attirer les super-méchants dès qu’ils acquièrent un petit pouvoir de destruction). Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter et Finn Jones tiendront les rôles principaux, mais seront joliment accompagnés puisque Sigourney Weaver, Rosario Dawson, Scott Glenn ou Carrie-Anne Moss sont annoncés au générique (au contraire de la date de la première diffusion…). En termes d’attente, "The Defenders" n’a pas de concurrence. Et pourtant, les séries événements ne vont pas manquer sur Netflix.

A commencer par Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, adaptation du best-seller de Lemony Snicket. Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") y tient le rôle du comte Olaf, ce qui devrait suffire à garantir le succès de cette première saison qui débute le 13 janvier. Le même jour commencent les aventures animées de Tarzan et Jane, ce qui devrait réjouir les plus petits. Une semaine plus tard, la saison 1 de Frontier, retraçant la lutte pour les richesses en Amérique, devrait plutôt attirer les amateurs d’Histoire sanglante. Sous ses airs de romance pour ados, Riverdale dévoilera les secrets des petites communautés aux USA dès le 27 janvier. Dès le 3 février, Drew Barrymore en verra de toutes les couleurs dans Santa Clarita Diet, sans connaître pour autant les déboires des catcheuses de G.L.OW. ou de Leila, une ado accro aux jeux en ligne dans Kiss Me First (pas de date précise annoncée pour ces dernières séries). Et il ne s’agit là que des nouveautés. Les fans de Kong : "King Of The Apes", "Lady Dynamite" ou "Master Of None", eux, attendent la suite de leurs séries avec impatience.





RTL

De quoi je me mêle ? Présenté par Michaël Miraglia depuis 2015, le talk-show sera désormais incarné par Sophie Pendeville dès ce lundi 9/01. Gui Home. Après le départ de Marc Herman (dont la maison s’est séparée l’an dernier), RTL souhaitait soutenir de nouveaux humoristes 2.0. En l’occurrence Gui Home. Le groupe développe actuellement un programme autour du jeune Youtubeur belge dont il diffusera également les spectacles. "Nous aurons bientôt des annonces à faire dans ce domaine concernant Plug RTL qui devrait (re) devenir une chaîne centrée sur la découverte de nouveaux talents", indiquait récemment dans nos pages Stéphane Rosenblatt, directeur des programmes.

Puis-je vous embrasser ? Le jeu de charme mettra en scène plusieurs célibataires qui tenteront de séduire un(e) heureux (se) élu(e). L’enjeu ? Un baiser. C’est grave docteur ? accompagnera plusieurs héros du quotidien : une pédiatre, deux médecins et un urgentiste. The Decision. Julie Taton et Thomas Van Hamme, aideront quant à eux les indécis confrontés à des "choix cornéliens". Appels d’urgence. Des équipes de tournage se sont également rendues dans les centres d’appels du 100 et du 101 pour réaliser une "série documentaire du réel".





RTBF

Avec la sixième et nouvelle saison de "The voice" (prévue le 10 janvier à 20 h 20 sur La Une), la saison 2 des "Héros du gazon" complétera bientôt l’offre divertissement de la RTBF. Tout comme "Mes premières vacances" (6 numéros), qui verra Sara De Paduwa suivre des duos d’anonymes dont l’un des membres n’a jamais quitté le plat pays.

Les nouvelles séries estampillées RTBF, "e-Legal" et "Unité 42" (qui traitent de cybercriminalité), sont également particulièrement attendues au cours de la saison janvier-juin 2017. Le magazine multirécompensé de la curiosité "Matière grise" reviendra également dans une nouvelle version dès le 25 janvier sur La Une. La Deuxième édition des D6bels Music Awards (concours qui récompense les meilleurs artistes francophones belges dans le domaine musical) débutera quant à elle 26 janvier sur La Deux.

Côté documentaire, signalons enfin deux films prometteurs. A commencer par "Rien n’est pardonné", diffusé le 11/1 sur La Une et consacré à Zineb El Rhazoui, journaliste et activiste marocaine survivante de l’attentat perpétré contre "Charlie Hebdo". "21 rue la Boétie" - titre d’un ouvrage éponyme signé Anne Sinclair - retrace, lui, le parcours de Paul Rosenberg, grand-père de Anne Sinclair, marchand d’art et ami intime des plus grands peintres du XXe siècle (le 18 sur La Une).





TF1 et Arte

TF 1 mise sur les extraterrestres avec la série américaine Colony, avec Sarah Wayne Callies et Josh Holloway, et sur deux actrices du grand écran : Carole Bouquet en tueuse en série dans La Mante et Virginie Ledoyen dans Juste un regard, adapté du best-seller de Harlan Coben.

Sur Arte, une fiction et deux séries remarquées. Le 27 janvier, Tuer un homme, prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. En février, la belgeBeau Séjour, "polar glaçant et fantastique", prix du public au Festival Séries Mania. Au printemps, l’allemande Ku’damm 56, dans le Berlin-Ouest d’après-guerre, prix de la meilleure fiction européenne au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. En mars, Laura Smet se retrouve en meurtrière sous liberté conditionnelle dans La bête curieuse. Trois documentaires mènent l’investigation. Le 7 février, la série Mafia et République, écrite notamment par l’enquêteur Pierre Péan sur la mafia corse. Le 21 février (sous réserve), Blood for Sale , quand les riches achètent le sang des pauvres, sur le commerce du plasma humain qui vaut plus cher que le pétrole. En mars,Etudiants, l’avenir à crédit, sur l’enseignement supérieur devenu l’une des scènes majeures de la compétition économique mondiale. Le 30 janvier enfin, portrait sensible de Françoise Sagan, l’élégance de vivre, avec la participation de Denis Westhoff, son fils unique.