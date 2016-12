Les chaines rivalisent à coup de films, de spectacles, de concerts et de documentaires durant la période des fêtes. Sans oublier de mettre à contribution leurs animateurs sur les planches et dans des jeux ou fictions.

Films, séries et bêtisiers sur BeTV et RTL

Outre le cinéma ("Snoopy et les Peanuts", "L’assistant du Père Noël", "Joséphine s’arrondit", "Comment c’est loin"), BeTV mise aussi sur les séries. Sortez le plaid, le pop-corn et installez-vous devant Be Séries pour (re) voir les intégrales de "American Crimes - Saison II" (le 24/12), "Mozart in the Jungle - Saison II" (le 25/12), "The Night of" (le 25/12), "The Wire - Saison I" (le 26/12), "House of Cards - Saison 4" (le 27/12), "The Knick - Saison II" (le 27/12), "The Catch" (le 28/12), "Game of Thrones - Saison VI" (le 29/12), "Le bureau des légendes - Saison II" (le 30/12).

En attendant le réveillon…. RTL-TVI se régale également dans un Meilleur pâtissier Spécial fêtes , le 28/12 à 20h40. Un peu plus tôt dans la journée, dès 18h40, le magazine culturel de Plug RTL, The Black Pass invitera Simon le Saint. Il sera aussi question de se remémorer l’actualité des 12 derniers mois avec Caroline Fontenoy dans Rétro 2016 : Un monde qui tremble (le 30/12 à 19h45 sur RTL TVI). I Comme se chargera de vous aider à préparer le Réveillon (le 30/12 à 19h50 sur RTL TVI). Sandrine Dans présentera L’année des stars avec Jenifer (le 24/12 à 20h20 sur RTL TVI). La vérité éclatera à nouveau dans un épisode spécial Noël de Grantchester (le 24/12 à 20h45 sur Club RTL). Le Grand Bêtisier de Noël sera cette fois consacrée aux animaux (le 25 décembre à 19h45 sur RTL TVI). Pirette, l’humoriste suivi par 545 000 téléspectateurs en moyenne, embarque également ses personnages fétiches dans sa hotte, le 25/12 à 20h45 sur RTL TVI. Dans Un jour à Disney , RTL invite ses membres - et leur famille - dans le célèbre parc d’attractions à l’occasion de la diffusion de "La Reine des Neiges". Toute la journée du 29 décembre sera par ailleurs consacrée à "la magie de Disney" sur RTL-TVI.

Réveillon familial sur la RTBF

Un an dans la peau d’un bébé éclaire les 365 premiers jours de notre vie, de la naissance aux premiers pas. Une aventure filmée inédite à découvrir le dimanche 25/12 à 22h10 sur La Une (lire en page 4).

Planet Earth 2 , documentaire inédit de la BBC, prendra le pouls de la planète au 1er jour de l’an.

Le 26/12 à 20h25 sur La Deux, le chef Jean-Luc Daniel organise un Noël inattendu à Crans Montana. Dans ce magnifique décor des Alpes, les animateurs de la RTBF comprennent vite qu’ils vont devoir mériter leur repas. En duo, ils partent à la recherche de victuailles, de chants et de convives mais aussi d’accessoires pour la crèche vivante ! Après quelques jours de repos, d’autres prennent la relève en recréant la pièce Le malade imaginaire le 3/01 sur La Une. Théâtre encore avec Chaplin de Thierry Janssen, Jasmina Douieb et Othmane Moumen, une soirée présentée le 28/12 dans les coulisses de la pièce par Elodie de Sélys.

Ajouter à cela deux inédits de Joséphine ange gardien , dont l’un en compagnie d’Ingrid Chauvin et les audiences familiales risquent de s’envoler : à vérifier dimanche 25/12 à 20h20 sur La Une. D’autant que Clem fera, elle aussi, son retour le 29/12 à 20h45 pour 10 nouveaux épisodes. Enfin, baptisée J’ai filmé 2016, la rétrospective intégrant des images d’anonymes sera proposée le 28/12.

Nature et culture sur France TV

Quoi de mieux pour préparer Noël en famille qu’une balade à la rencontre du Peuple des forêts sur France 2 (samedi 24/12, à 14h). Dans cette série documentaire en trois parties, Jacques Perrin raconte l’histoire naturelle du continent européen, magnifiée par la musique de Bruno Coulais. Lundi 26/12 (20h50), France 5 poursuit l’exploration avec L’Odyssée des félins , documentaire britannique guidé par le zoologue Patrick Aryee.

Outre le rire avec Amanda Scott et Les rois du bêtisier (le 24/12, 20h55), France 2 fait la part belle à la culture, en diffusant la pièce d’Eugène Labiche, Un chapeau de paille d’Italie , montée par Olivier Minne avec des animateurs maison, le dimanche 25/12 (20h55), suivie d’un coup de projecteur en coulisses (22h50). Mardi 27/12, en prime time, Marianne James tentera de dénicher le peintre amateur le plus prometteur, dans A vos pinceaux (lire en page 6).

Avant la diffusion sur France 5 du documentaire Les trésors des vignobles français (jeudi 29 décembre, 20h50), France 3 met aussi en avant le terroir, avec un repas de Noël dans Les carnets de Julie , le 24/12 (16h10). Et plonge, le 29/12, à 20h55, dans l’univers de la mode de l’après-guerre, à Paris, avec une coproduction franco-britannique de belle facture, The Collection (lire en page 7). Puis, dans La fièvre des années disco avec un documentaire, le vendredi 30 décembre (20h55).

Gastronomie en chansons sur TF1 et Arte

Le 24 décembre, à 19h15, réception chez le comte et la comtesse d’Ursel résidant au château de Heks, construit au XVIII e siècle comme résidence d’été et de chasse pour le prince-évêque de Liège. Au menu du chef Claude Pohlig, légumes et fleurs de Heks : épaule d’agneau garnie de râpées de pommes de terre aux feuilles de rose, et en dessert, mousse glacée à la rose avec galettes de riz caramélisé, pétales de rose frais et chocolat.

Cuisine royale , c’est sur Arte qui offre mardi 27 décembre, à 20h55, le dernier grand spectacle du Cirque du Soleil, Toruk - Le premier envol , inspiré d’ "Avatar", le long métrage de James Cameron. Quelle qu’ait pu être cette année, restons cool avec Vadim, Mister cool , toujours sur Arte, à 22h25, mercredi 28 décembre. Un portrait du journaliste, scénariste, réalisateur, producteur, acteur, romancier et homme de goût, puisque compagnon de Brigitte Bardot, Jane Fonda, Annette Stroyberg, Catherine Deneuve, Marie-Christine Barrault…

Vendredi 30 décembre, après avoir fait la paix avec Nos chers voisins sur TF1 à 20h55, autorisation de monter le son dès 22h30 sur Arte avec The Rolling Stones : Havana Moon . Les meilleurs moments du concert gratuit donné en plein air à la Ciudad Deportiva de La Havane le 25 mars 2016.