Ils étaient près de 2 000 candidats à participer au casting de cette nouvelle - et sixième - édition de "The Voice Belgique" : 109 concurrents (âgés de 16 à 69 ans) ont franchi le cap des présélections. Ce soir, dès 20h20 sur La Une, ils participent aux auditions à l’aveugle présentées par Maureen Louys et Walid (en coulisses).

Exit les "Cats on trees" et Stanislas. Les deux jurés de la saison précédente sont désormais remplacés par Marc Pinilla du groupe Suarez - qui signe son grand retour - et le duo de rap français Bigflo&Oli (lire leur portrait ci-dessous). Ils siégeront aux côtés de l’indétrônable B.J. Scott et Quentin Mosimann.

Peu de changements

Malgré une quatrième saison décevante - la plus mauvaise de l’histoire du télécrochet en Belgique (*) - et l’essoufflement de la formule au niveau international, la cinquième édition belge avait toutefois enrayé la baisse d’audience. L’année dernière, au terme de la compétition, "The Voice Belgique" (adapté de "The Voice of Holland", créée par John de Mol, fondateur d’Endemol) avait en effet séduit 473 795 téléspectateurs en moyenne. Soit 27,2 % de parts de marché.

Pour ce faire, de nombreux changements avaient été introduits : ton plus divertissant, augmentation de la moyenne d’âge des participants, recherche actives de nouveaux candidats (au sein des conservatoires, notamment), séances de répétition moins nombreuses, fauteuils à nouveau retournés pour les interprètes non sélectionnés, etc.

Cette année, la mécanique de jeu ne change pas. Au cours des six premières semaines, les 109 présélectionnés interpréteront tour à tour une chanson, accompagnés d’un orchestre live. A l’issue de ces auditions à l’aveugle, chaque "coach" comptera 12 participants dans son équipe pour passer à la seconde étape éliminatoire : les duels (quatre semaines). S’ensuivront "les directs" (cinq semaines) auxquels participeront les 32 derniers candidats.

Nouveauté, cette année : à partir de la demi-finale, seul le public pourra décider. Leurs votes compteront donc à 100 % dans le choix des quatre finalistes.

La RTBF n’a pas souhaité communiquer le prix que recevra le gagnant de cette nouvelle édition.

(*) La quatrième saison avait été suivie par seulement 405 822 téléspectateurs et 24,4 % de parts de marché. Soit une moyenne en deçà des objectifs annoncés par la RTBF qui coproduit le télécrochet avec Endemol (55 % de parts de marché).





Bigflo & Oli, un fauteuil pour deux





Si Bigflo&Oli ont des dégaines d’éternels adolescents, et feraient passer pour grabataire ce bon vieux Peter Pan, les deux frangins ont grandi depuis l’entame de leur carrière, en âge bien sûr mais aussi artistiquement. Celle-ci commençait en 2005 avec "Château de cartes", premier rap bricolé par la paire publié sur la toile, avant de joliment s’accélérer avec un EP en 2014 ("Le Trac"), une signature chez Universal et un premier album en 2015 ("La Cour des Grands"), certifié disque d’or dans l’Hexagone l’année de sa sortie. Le morceau "Monsieur Tout le Monde" et son clip finiront de les révéler au grand public dans la foulée.

Entre old school et nouvelle école

Aujourd’hui, Florian José et Olivio Laurentino Ordonez, nés de mère algérienne et de père argentin chanteur de salsa, ont respectivement bientôt 24 ans et 20 printemps. C’est sous le soleil de Toulouse que les deux garçons ont poussé. C’est là aussi qu’ils ont suivi assidûment une formation classique au Conservatoire, trompette pour Oli, batterie et piano pour l’aîné Bigflo. Un cursus qui leur permet aujourd’hui d’être, sans frimer, compositeurs, instrumentalistes et paroliers. Petits mais costauds.

Cet été, la venue du duo avait attiré la foule aux Ardentes liégeoises et leur show - précis, (trop ?) carré et enflammé - impressionné l’audience. "Le rap c’était mieux avant ? Avant, j’étais pas né !" scandait alors le cadet pour conclure le morceau "Héritage". Tout y est dit. Sur une planète musicale de plus en plus hip hop, Olivio et Florian sont devenus les porte-parole d’une jeune génération qui a fait du rap sa pop, mais ne se retrouve pas dans ce que le genre est devenu. Plus loin, "Moi j’suis pas un gangsta/Pas la peine de mentir, j’suis comme toi…" Balayé les gros bras, le bling bling, les limousines, les bootys, la vulgarité et les gros tar-pés. Bigflo&Oli font dans le rap conscient, voire dans le hip hop pour enfants.

Les deux frères joueront les coachs dans la saison 6 imminente de The Voice Belgique. Un choix qui, s’il demeure très "service public", est peut-être l’un des plus judicieux qu’ait opéré la prod’ de l’émission. Deux véritables musiciens, qui ont à la fois le respect du passé et les pieds vissés dans le présent. Deux artistes légitimes et complets qui devraient être en phase avec des candidats issus de la même génération. Reste à voir si la fratrie s’adaptera sans peine au tube cathodique et à la surexposition.