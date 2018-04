Le Belge a finalement été éliminé par son coach Mika qui a préféré sauver le jeune Casanova. Frederic Longbois a, quant à lui, été sauvé par le public.





C’est la fin de l’aventure pour Guillaume, dernier candidat belge de The Voice, la plus belle voix qui a été éliminé aux portes de la demi-finale.Le Tubizien de 27 ans a pourtant à nouveau créé le show en arrivant telle une star sur un fauteuil étincelant et en terminant son interprétation de Let’s Dance assis sur une énorme boule à facette - tel Miley Cyrus dans Wrecking Ball. Une prestation qui a marqué ce samedi soir mais qui sera malheureusement la dernière du Télé crochet pour Guillaume.