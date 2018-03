Alors, quand un candidat perd ses moyens, c'est d'autant plus attristant. Luca, le chanteur au style punk qui a su séduire Zazie, avait pourtant de quoi poursuivre l'aventure pour encore quelques semaines: il fait partie des coqueluches du public, cette saison.

Samedi soir, lors d'une audition finale sur TF1, Luca a perdu les pédales. Reprenant un tube de Nina Simone à la manière du groupe rock Creedence Clearwater Revival, il semble avoir mal vécu la prestation dès le début. C'est après quelques instants seulement qu'il lâche un "Oh, p***¨*, non !". Il se retourne et semble vouloir quitter la scène de The Voice. Zazie, elle, croit rêver.

La scène ne dure finalement que quelques secondes : Luca se reprend et poursuit sa prestation.

Que s'est-il passé, exactement ? Il y a fort à parier que Luca réagira dans les jours à venir sur les réseaux sociaux.