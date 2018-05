L’animateur de RTL-TVI a annoncé la triste nouvelle sur Facebook ce dimanche, il a perdu sa sœur cadette de 39 ans.

"Zoé était ma petite sœur, la dernière de la famille, boucle d’or espiègle et pleine de vie, la préférée de tous. J’étais si fier de la jeune femme qu’elle était devenue, vive, drôle, intelligente et tellement belle. Une formidable maman aimante et attentive pour ses deux petites puces. Elle était un lien fort entre nous. Hier, elle s’en est allée, entourée de notre amour et de nos larmes après un combat trop bref mais tellement exemplaire. Vole petite sœur ! Merci d’avoir si joliment éclairé nos vies. Et ne t’inquiète pas, nous veillerons avec tant d’amour sur tes merveilleux trésors."