Moment rare dans Top Chef, diffusé ce mercredi sur M6. Goeffrey, 22 ans, a refusé de désosser un pigeon. Au moment de démarrer l'épreuve, le jeune homme a lancé, devant une assemblée de cuisiniers plus connus les uns que les autres : "Je sais pas faire. J'ai pas envie d’abîmer le produit, donc je préfère ne pas le toucher."

Devant le refus du candidat, les Meilleurs Ouvriers de France invités, Gilles Goujon en tête, se sont montrés scandalisés. Goujon: "C'est pas normal. Il y a cent Meilleurs Ouvriers de France qui se sont déplacés, et vous vous ne le faites pas. Non, non, c'est trop facile, je trouve ça vraiment scandaleux ! C'est pas bien !"