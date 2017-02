Jérémy, un candidat de l'émission de RTL-TVI "L'Amour est dans le Pré", a mis fin à ses jours dans sa ferme de Mévergnies-Lez-Lens (Brugelette), a indiqué RTL. Jérémy était apparu dans l'émission à l'automne 2016.

La nouvelle du décès, confirmé ce lundi par la police de Sylle-et-Dendre, a été accueillie avec émoi par l'entourage proche de la victime. Jérémy, personne décrite comme attachante, était apparu dans la 8e saison de l'émission de RTL-TVI à l'automne dernier. "Jérémy avait marqué les esprits par sa gentillesse, sa douceur et sa sensibilité dans l'émission", a indiqué RTL-TVI dans un communiqué. "Jérémy avait repris la ferme de ses grands-parents, celle où il a grandi depuis ses 8 ans, au décès de sa maman. C'était un homme sincère, ouvert et sensible qui s'intéressait à plein de choses et aimait entreprendre." Son grand-père est décédé, selon RTL-TVI, il y a quelques jours.

"Je suis bouleversée par cette nouvelle", a indiqué l'animatrice de l'émission de RTL-TVI, Sandrine Dans. "Jérémy était une belle personne. Sensible et touchant, on avait une tendance naturelle à vouloir prendre soin de lui. Trop jeune, trop tôt. Ce départ me chagrine profondément."