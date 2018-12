Si l'émission de Cyril Hanouna est souvent le théâtre de débats houleux, Balance ton poste a certainement accueilli ce vendredi soir une des passes d'armes les plus virulentes depuis sa création. Alors que plusieurs personnes étaient invitées pour prendre part au débat sur la dépénalisation des clients de la prostitution en compagnie des chroniqueurs de l'émission, les discussions ont vite tourné au vinaigre.





Ainsi, Solveig Halloin, militante " abolitionniste de l'esclavage sexuel et pro-créatif", a dû être évacuée du plateau par la sécurité avec plusieurs autres personnes présentes dans le public. La jeune femme s'était emportée, insistant sur le fait que " la prostitution n'était pas un débat". " Il s'agit là d'une question de vie ou de mort", a-t-elle répété à plusieurs reprises en haussant le ton.





La militante a été plus loin encore, accusant C8 d'avoir invité " des criminels", se référant au groupe Canal Plus auquel appartient la chaîne. " Canal Plus doit sa fortune à la prostitution, s'est emportée Solveig Halloin, vous avez piétiné le corps des femmes". La jeune femme, faisant référence aux films pornographiques diffusés par la chaîne cryptée depuis bien longtemps, a ensuite été rejointe sur le plateau par d'autres militantes recouvertes de faux sang.





Les agents de sécurité sont donc intervenus et ont fait sortir les jeunes femmes. Eric Naulleau, qui remplaçait Cyril Hanouna à la présentation ce vendredi, a toutefois regretté d'en être arrivé là et a dénoncé les propos ainsi que les actes de la militante, qualifiés d'" excessifs" par l'animateur.