Ce mardi, le magazine Cash Investigation, diffusé sur France 2, s'intéressait au "monde merveilleux du travail" et proposait aux téléspectateurs de plonger dans les entrailles du fonctionnement de Lidl et Free. Une séquence a particulièrement choqué les internautes et téléspectateurs.





Dans une conversation téléphonique de 44 secondes, un manager de Lidl menace verbalement et physiquement un chef de magasin, sortant l'artillerie lourde à plusieurs reprises. Morceaux choisis: "Toutes les semaines, on se verra. Et ça va être à feu et à sang ! (...) Tu vas perdre une à deux semaines de salaire par mois parce que je te mettrai six jours de mise à pied à longueur de temps. (...) Et tu vas mourir ! (...) J'ai plus d'avocats que toi et tu vas mourrir ! Tu veux jouer à ça ? (...) Je te cartouche ! Tu veux jouer à ça ? C'est la guerre !"





Lidl dans l'embarras