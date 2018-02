Pour le coup, la plateforme de streaming qui produit des contenus originaux a été bien inspirée en ce qui concerne le comportement d'un utilisateur, qui a tout bonnement terminé la série "The Office" en une semaine. Après avoir visionné les 188 épisodes disponibles sur Netflix, d'une durée moyenne de 22 minutes, l'individu a reçu un mail du service technique visant à savoir s'il allait bien.

Le consommateur a reconnu faire une dépression sur Reddit et a remercié la plateforme pour son geste. "J'ai reçu un mail de Netflix me demandant si j'allais bien. Ils avaient remarqué que j'étais en ligne non-stop pendant environ une semaine et voulaient vérifier que je me portais bien. Honnêtement, ça m'a fait du bien de savoir que quelqu'un, même un inconnu travaillant dans le service technique du site, s'est soucié de ma santé mentale."

Si l'on s'amuse à calculer, le visionnage des 188 épisodes de 22 minutes représente 4136 minutes soit l'équivalent d'environ 69 heures. L'utilisateur a donc regardé la série en moyenne 10 heures par jour. Un bel exemple de "binge-watching".