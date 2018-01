5

"The Voice "saison 7: la compétition se joue aussi dans le jury

"The Voice, saison 7", à voir dès ce mardi 9 janvier sur La Une, à 20h25.

Le retour de "The Voice" est d’autant plus attendu que son jury a presque totalement changé. Aux côtés de l’indétrônable BJ Scott, la Mama du programme ...