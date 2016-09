Une aventure prénatale hors normes

Médias/Télé

Il en existe 50 cas par an en France. Il arrive que le fœtus soit atteint d’une malformation : l’hernie diaphragmatique. A cause d’un trou dans le diaphragme, les organes abdominaux vont remonter dans la cage thoracique et comprimer les poumons, qui ne peuvent se développer normalement. La médecine de pointe permet aujourd’hui d’opérer le bébé in utero (sans ouvrir l’abdomen de la mère), en plaçant un ballonnet sur le diaphragme du fœtus de façon à ce que la croissance des poumons puisse reprendre.

Cette prouesse médicale est l’aspect le plus spectaculaire du docu-fiction « Nos bébés ont une histoire »**, où s’imbriquent de façon harmonieuse séquences fictionnelles, témoignages de parents concernés par cette grossesse ultra-médicalisée et éclairages de spécialistes. En particulier, le Pr Alexandra Benachi, chef du service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère à Paris, et le Pr Yves Ville de l’hôpital Necker. Leurs équipes sont les seules à pratiquer ce type d’intervention en France.

Science et poésie

L’aspect scientifique n’est pourtant pas central dans ce récit, qui fait la part belle à l’odyssée humaine que représente la gestation. Les images de synthèse insufflent poésie et émotion pour illustrer cette étonnante aventure intérieure, en relation constante avec l’environnement extérieur. C’est précisément ce lien précieux, et la manière dont ce qui est vécu dans le ventre maternel peut influer sur le devenir de l’enfant, qui est exploré ici. Les scientifiques explorent notamment ce qu’on appelle l’épigénétique, la relation entre les gènes et l’environnement, apportant des pistes pour faire avancer l’éternel débat entre l’inné et l’acquis.

Espoir et angoisses

Concrètement, ce film passionnant de 90 minutes met en scène Audrey et Nicolas, qui vont devenir parents pour la première fois. Au 5ème mois grossesse, ils apprennent que leur bébé est atteint d’une malformation grave. Le réalisateur Romain Icard navigue alors entre cette histoire singulière, ponctuée de moments clé, et les récits de plusieurs parents ayant vécu cette aventure, partagés entre espoir et angoisses. Ces derniers s’expriment face caméra, seuls ou en couple, sans édulcorer la réalité d’une épopée qui ne se termine pas toujours bien.

Malgré la formidable avancée que constitue la chirurgie in utero, les complications planent toujours, telle une épée de Damoclès. Où l’on voit que la relation des parents au fœtus, et leur faculté à accepter la situation telle qu’elle est, jouent un rôle capital.

Diffusion prévue jeudi soir, à 20h55 sur France 2.