En direct sur le plateau de la chaîne française CNews, dans l'émission "L'Heure des pros", Manuel Valls était au centre des discussions.

L'ancien Premier ministre français souhaite devenir maire de Barcelone. Sur la chaîne télé, la chroniqueuse Charlotte d'Ornellas s'est emportée sur une supposée phrase de l'homme de 56 ans qui aurait dit qu'il était "en vacances en France depuis une quarantaine d'années."

La chroniqueuse a crié au scandale : "Attendez, la phrase de Manuel Valls: 'je suis un Espagnol en vacances en France depuis une quarantaine d'années.' Non mais on est où là? Il était Premier ministre, il est député aujourd'hui? Non mais c'est surréaliste !"

Sauf que cette phrase n'a pas été prononcée par Manuel Valls mais bien par... l'imitateur Nicolas Canteloup sur Europe 1.

Quelques minutes plus tard, Charlotte d'Ornellas a reconnu son erreur s'excusant pour son "erreur absolument grossière."