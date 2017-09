"TPMP, le jeu : c'est que de l'amour", était une émission de rencontre lors de laquelle l'animateur devait se transformer "en cupidon pour tenter de trouver l'âme sœur à des téléspectateurs".

Cette déprogrammation a été annoncée par Cyril Hanouna lui-même sur Europe 1, ce lundi."On avait démarré avec 370.000 téléspectateurs lundi. C'est vrai qu'après, on a un peu souffert, a-t-il reconnu. C'était plus pour dépanner, on l'avait dit. On devait faire 'La famille en or' tout de suite à 18h. Finalement, on va mettre 'Family Battle' vendredi dans une semaine", a ajouté l'animateur-producteur.

Au passage, Cyril Hanouna a remercié sur Twitter Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire qui étaient aux commandes de cette émission.

Pour remplacer le programme, c'est Julien Courbet, le joker de Hanouna dans TPMP, qui prendra la relève. Il animera "TPMP, c'est que de la télé", qui déclinera TPMP dans une version uniquement focalisée sur l'univers de la télévision.