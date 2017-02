"La Libre" parue ce mardi a subi un vrai rajeunissement. Nous avons modernisé la mise en page, allégé les titres, changé certaines structures de manière à rendre la lecture plus agréable et la présentation plus dynamique.





En profondeur. Cette mue s’accompagne aussi d’une volonté éditoriale : celle de varier les styles - plus longs, plus courts -, d’offrir des angles différents pour un même sujet, d’aller plus en profondeur dans l’analyse.

Savoir, comprendre. Car c’est là notre personnalité, notre originalité, notre volonté : aller au fond des choses, donner envie de savoir et de comprendre.

Exigence. Telle est "La Libre Belgique" que nous continuerons à vous proposer : un journal exigeant à la hauteur des attentes exigeantes de nos lecteurs. Merci pour votre confiance.





