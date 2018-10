Chaque jour, de nombreux objets défilent dans Affaire Conclue sur la Une et France 2. Après une estimation réalisée par un expert, ceux-ci sont envoyés ou non face à des acheteurs qui sont prêts à mettre le prix fort pour s’approprier certaines pièces d’exception.

Dernièrement, l’émission présentée par Sophie Davant a toutefois vu passer un style d’objet auquel elle n’avait jamais été confrontée auparavant. Et, pour cause, l’objet en question n’est autre que le buste de Suzon, une pièce de 40 centimètres de haut et 15 centimètres de large signé de l’illustre Auguste Rodin.

En arrivant sur le plateau d’Affaire Conclue, son propriétaire raconte l’histoire de l’objet. Celui-ci a été trouvé, pendant la Seconde Guerre mondiale, par son grand-père maternel en déblayant les gravats de la ville de Tournai qui avait été bombardée en 1940. Ne sachant pas qui était son propriétaire, l’homme a gardé l’objet chez lui pendant des années.

Rien ne sert de préciser que l’actuel propriétaire du bien a obtenu le "pass" pour présenter le fameux buste de Suzon devant les acheteurs, marchands et collectionneurs de la salle des ventes.

Quelle estimation l’expert Harold Hessel fera-t-il de cette pièce d’exception ? Quelle sera la réaction des acheteurs lorsqu’ils la découvriront en salle des ventes ? Et surtout, à combien sera-t-elle vendue ? La réponse à ces questions sera à découvrir dans Affaire Conclue, le 6 novembre prochain.