Un échange musclé au cours duquel la chroniqueuse a notamment mis l'accent sur les anciens compagnons célèbres de l'invitée, venue évoquer la sortie de son livre J'assume. Finalement, l'avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti a décidé d'intervenir afin de calmer Christine Angot. "Je trouve ça d’une violence incroyable, Madame. Que vous alliez exposer un passé, publiquement, dont peut-être Madame n’a pas envie de parler... Vous êtes allée très loin. On n’est pas au tribunal ici. Elle n’est pas accusée, elle est invitée."

Lundi soir, Virginie Calmels était invitée sur le plateau de l'émission C à vous et a été amenée à réagir quant à son expérience sur le plateau de Laurent Ruquier. "Je n’ai pas forcément voulu appliquer les mêmes méthodes et être dans l’agressivité. J’aurais pu, puisqu’elle avait envie de parler des anciens compagnons, souligner ses propres écrits à elle et sa vie avec Doc Gynéco... Je n’ai pas eu envie de tomber là-dedans."

Lorsque Anne-Élisabeth Lemoine lui a demandé si elle aurait engagé Christine Angot, si elle avait été productrice de l'émission ONPC, la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux ne mâche pas ses mots. "Définitivement non! Pardon d’être aussi abrupte peut-être. J’aime la confrontation des idées, essayer de convaincre, d’être dans la pédagogie, de faire passer des messages. Là on se rend compte avec cette personne qu’on ne peut pas. D’ailleurs, elle n’est pas intéressée par les réponses, elle ne laisse quasiment pas répondre. Ce qui est très difficile pour l’invité puisqu’on n’a pas de temps d’expression."