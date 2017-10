Alors que l'humoriste Jérôme de Warzée évoquait l'émission, Benjamin Maréchal a annoncé : "Le sort de cette émission racoleuse est réglé. Je vous en reparlerai en temps utile."

Alors, est-ce la fin de l'émission phare de Vivacité ? C'est effectivement ce qu'il faudrait lire entre les lignes. Plusieurs sources à la RTBF nous confirment que l'émission serait supprimée en janvier prochain, mais aucun canal officiel ne souhaite communiquer sur le sujet.

On ne sait pas si c'est Benjamin Maréchal ou la direction qui est à l'origine de la décision mais elle témoignerait de nouveaux projets que souhaite relever l'animateur après plus de 10 ans d'émission. Une autre information, plus surprenante, circule aussi dans les couloirs de Reyers, c'est le remplacement de Benjamin Maréchal par un autre animateur... alors que l'émission perdurerait.

Une réunion aurait eu lieu la semaine dernière entre l'animateur et ses directeurs mais difficile de savoir ce qui s'y est dit.

"Après dix ans d'existence, il est logique que l'on réfléchisse à l'avenir de l'émission", nuance Félicie Lécrivain, chargée de communication à la RTBF. "Mais il n'est pas question d'arrêt ni de remplacement. Ce n'est pas à l'agenda", affirme-t-elle à LaLibre.be.