Après 35 ans de carrière, l'un des animateurs préférés des Français a accumulé un joli pactole.





Télé, radio, production... Il est partout. Et ça lui réussit plutôt pas trop mal. L'animateur de Taratata, Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles sur France 2 a fait l'objet d'une enquête du magazine Capital. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa carrière dans les médias lui a bien rapporté. D'après le magazine, Nagui toucherait entre 120.000 et 150.000 euros de salaire annuel pour l'émission quotidienne La bande originale sur France Inter.





En 2008, le présentateur a revendu sa société de production Air Prod (à laquelle France Télévisions achète pour pas moins de 30 millions par an) au groupe Banijay, dont il détient toujours 5,3% des parts. Ces parts équivaudraient à une participation de 20 millions d'euros.





Enfin, son statut de salarié à France Télévisions lui rapporte entre 750.000 et 1 million d'euros tous les ans.

De quoi finir ses jours sans devoir se serrer la ceinture.