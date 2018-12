Verdict ? Chez nous, le classement est dominé par les vidéos flamandes et américaines. Le football a lui aussi passionné, Coupe du monde oblige.





1. "Move tegen pesten"

En première position, on retrouve la vidéo de la campagne "Move tegen pesten". Ce projet, initié par la chanteuse et actrice flamande Tinne Oltmans en collaboration avec la chaine de télé KetNet, vise à lutter contre le harcèlement. "Nous avons lancé le mouvement en 2012. Cela fait chaud au coeur de voir à quel point les Ketnetters sont déterminés à dire "non" à l'intimidation, et que Move tegen pesten est la vidéo la plus populaire en Belgique. Il s’agit d’un signal puissant contre le harcèlement de la part des Ketnetters, de leurs parents, des associations et des écoles, et nous sommes reconnaissants pour cette première place !", a déclaré Maarten Janssen, Netmanager chez Ketnet.

2. Niels Destadsbader dans "Liefde voor Muziek"

"Liefde voor Muziek" est une émission télé dans laquelle plusieurs chanteurs connus proposent des reprises de titres célèbres. Niels Destadsbader avait marqué les esprits avec sa reprise de "Believe" des K's Choice. Pour la petite histoire, Niels Destadsbader est un chanteur et acteur connu en Flandre. Il avait notamment joué dans plusieurs épisodes de la série mythique "F.C. De Kampioenen"

3. Une famille attaquée par des guépards aux Pays-Bas

L'incident avait fait le tour des journaux francophones et néerlandophones. En mai dernier, une famille française s'était fait attaquer par des guépards dans le parc Beekse Bergen aux Pays-Bas. Le concept de ce parc est le même qu'à Aywaille. N'importe qui peut le visiter en voiture, à condition de respecter des règles de sécurité élémentaires. Il était par exemple interdit de sortir de sa voiture dans certains endroits dangereux, comme l'enclos des guépards. La famille française a quand même décidé de sortir pour se rapprocher des félins. Ce qui devait arriver arriva : ils se sont fait attaquer. Une famille néerlandaise qui suivait les Français a filmé toute la scène. Une vidéo devenue virale.

4. Le résumé du match Belgique-Japon à la Coupe du monde

On ne présente plus ce match rempli de suspense au bout duquel la Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial dans les toutes dernières secondes.

5. Soufiane Eddyani - Slimme Jongen

Ce rappeur belge connait Youtube sur le bout des doigts. Son premier single "Terug in de tijd" a en effet atteint le million de vues en 4 mois à peine. Sa deuxième chanson "God vergeef me" a également battu des records en atteignant 2 millions de vues en 2 mois. Depuis, tout ce qu'il touche se transforme en or (et vues sur Youtube).

6. Dragon Ball - Le son des enfers

La chaîne "Le rire jaune" a lancé une vidéo humoristique basée sur les méchants de la saga Dragon Ball. Cell, Fraser et Végéta s'opposent donc dans un rap... étonnant.

7. Le résumé du match Brésil - Belgique à la Coupe du monde

Qui peut nous battre? Pas le Brésil ! Les internautes se sont passionnés pour l'exploit de nos Diables rouges qui ont sorti le géant Neymar lors des quarts de finale du Mondial en Russie.

8. Un petit garçon fait du yodle dans un supermarché

Cette vidéo déroutante nous vient tout droit des Etats-Unis. A 11 ans, Mason Ramsey est filmé en train de faire du yodle dans un supermarché de l'Illinois. Quelque temps plus tard, il est invité par Ellen DeGeneres dans son émission. Un passage qui fait encore plus exploser sa cote de popularité. Grâce à la publicité créée autour de ses magasins, la chaîne Walmart a décidé de prendre en charge les coûts de la (future) bourse universitaire du petit garçon.

9. Est-ce que vous entendez "Yanny" ou "Laurel"?

Cette question avait occupé bon nombre d'internautes. Un peu comme l'histoire de la robe dorée ou bleue. Alors quand la science donne une réponse universelle, forcément, les internautes ne peuvent s'empêcher de voir s'ils avaient bien entendu ou non.

10. Zucaroh dans America's Got Talent

Les vidéos d'America's Got Talent (l'Amérique a un incroyable talent) font souvent le tour du monde. C'était le cas pour le passage du groupe de danse Zucaroh qui a laissé le jury sans voix.