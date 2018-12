Médias/Télé Le projet #WTFoot?!, auquel participent plusieurs collaborateurs de, est un voyage aux quatre coins du monde pour découvrir ces footballeuses qui parviennent à trouver leur voie d'émancipation dans un monde où l'inégalité entre les sexes reste très prégnante.

Le but est de montrer, en images et en textes, que le football peut être un vecteur de changement et d'égalité pour les femmes d'ici et d'ailleurs.



Porté par le collectif de photographes Huma, WTFoot veut explorer comment ces femmes ont réussi à contourner ce monde inégalitaire, en prenant conscience de leurs compétences individuelles et collectives. Les (photo)journalistes vont parcourir le monde, de Buenos Aires à Téhéran, en passant par Bruxelles.

Ces histoires seront rassemblées lors d'une expo photo, ainsi qu'en ligne, via leur site et sur leurs réseaux sociaux. Elles figureront aussi dans La Libre Belgique et sur LaLibre.be. Une campagne de financement participatif est en cours (jusqu'au mercredi 19 décembre à 23:59) pour couvrir l'ensemble des frais de ce projet.