Dans "Les Terriens du samedi", le chroniqueur Yann Moix a choisi sa nouvelle cible: Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France.

Dans l'émission de Thierry Ardisson, l'ex-chroniqueur d'"On n'est pas couché" a donné son avis quant à la décision d'avoir un jury exclusivement féminin pour le concours de beauté Miss France.

Sur un ton ironique, Yann Moix trouve l'idée "absolument géniale". "C'est un peu comme si on demandait, par exemple, au gibier de légiférer sur l'ouverture de la chasse", a-t-il déclaré. Le chroniqueur ne comprend pas le choix d'avoir un jury composé de femmes pour juger des femmes et essaye d’interpréter la décision prise par la directrice, elle-même ex-Miss France.

"C'est pour éviter la concupiscence et le regard des gros dégueulasses. Mais suivez mon raisonnement. Si on met un jury exclusivement composé de femmes, il y aura encore plus de gros dégueulasses devant la télé parce qu'ils materont non seulement les Miss mais en plus le jury."