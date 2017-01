J’ai mis mes chaussures neuves pour aller voir la vache", rigole Thomas Fersen. Après avoir terminé l’écoute de son 10e album, "Un coup de queue de vache", une évidence s’imposait : inviter l’artiste français de 54 ans à arpenter les allées de la ferme Nos Pilifs, sise à Neder-over-Heembeek. Sur son nouvel opus, l’homme plante le décor : coq, vache et cochon figurent en bonne place sur les titres. L’agriculteur et sa progéniture complètent le tableau. Le thème du bestiaire lui est familier, qui revient à intervalles réguliers au fil de son œuvre. C’est un retour aux sources, aussi. "Cela fait partie des éléments fondateurs de mon existence. Mes vacances d’enfant, je les ai passées à la ferme. Mes grands-parents paternels étaient agriculteurs."

Maître ès métaphores

La Fontaine en chansons ? Pas vraiment. Un répertoire pour enfants ? Guère plus. Car il y a des doubles, voire triples, lectures qui pourraient leur échapper. Thomas Fersen manie avec savoir-faire la métaphore. "Pour raconter dans un format court, il faut manipuler des imageries, sinon, c’est trop long. L’homme humanise, poétise son environnement." Et Thomas Fersen d’étayer : "Quand on est en tournée, comme ça m’arrive, on finit par s’attacher à sa valise."

Thomas Fersen écrit en rimes, une méthode qui peut paraître désuète, mais qu’il assume pleinement. "On ne parle pas en rimes dans la vie, donc, forcément, on comprend qu’on n’est pas dans le réel et en même temps on part du réel. C’est dilaté, augmenté, rêvé, imaginé." A la lecture de ses textes, on pourrait penser que l’auteur les maîtrise d’une façon excessive. Parvient-il à lâcher prise ? "Il y a une espèce de vérité qui parle. (rires) Ce qui est plus difficile, c’est quand il y a deux, trois verrues dans la chanson que je n’ai pas réussi à soigner."