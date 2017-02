Al Jarreau, légendaire chanteur de jazz américain récompensé sept fois par les Grammy Awards, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans, a annoncé son manager. Le chanteur au répertoire éclectique, du jazz à la pop en passant par la soul et le funk, est mort dans un hôpital de Los Angeles quelques jours après avoir annoncé sa retraite pour cause d'épuisement et à quelques heures de la cérémonie des Grammy.

1. "We’re in this Love Together » sur l’album « Breakin’ Away" (1981)

2. "Trouble in Paradise" sur l’album "Jarreau" (1983)

3. "Breakin’ Away" sur l’album "Breakin’ Away" (1981)

4. "Raging Water" sur l’album "High Crime" (1984)

5. "Mornin'" sur l’album "Jarreau" (1983)

6. "Never Givin’ Up" sur l’album "This Time" (1980)

7. "Thinking’ About it Too" sur l’album "All Fly Home" (1978)

8. "Boogie Down" sur l’album "Jarreau" (1983)

9. "Teach Me Tonight" sur l’album "Breakin’ Away" (1981)

10. "Take Five" sur l’album "Look to the Rainbow" (1977)





Un prince des Grammy Awards

1978: Meilleure prestation vocale dans la catégorie Jazz, avec l'album "Look To The Rainbow" .

1979: Meilleure prestation vocale dans la catégorie Jazz, avec l'album "All Fly Home" .

1981: Meilleur album pour enfants, avec "In Harmony A Sesame Street Record", en compagnie d'autres artistes .

1982: Meilleure prestation vocale dans la catégorie Pop, avec l'album "Breakin' Away" — Meilleure prestation vocale dans la catégorie Jazz, avec "(Round, Round, Round) Blue Rondo A La Turk".

1993: Meilleure prestation vocale dans la catégorie R&B, avec l'album "Heaven and Earth".

2007: Meilleure prestation vocale dans la catégorie R&B, avec l'album "God Bless The Child," en compagnie de George Benson et de Jill Scott.