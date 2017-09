Le couple malien publie son 8e opus, intitulé "La confusion". Un disque toujours engagé mais surtout irrésistiblement dansant. Conversation autour de l'amour, de l'électro, de la politique et des superpouvoirs... Rencontre.

Il est de ces rencontres dont on sort le pas plus léger qu’à l’arrivée. C’est l’effet que nous a fait ce jour-là le couple assis devant nous sur ce canapé. Pas loin de fêter leurs noces d’émeraude, ces deux-là se serraient encore la main entre nos questions à intervalles réguliers. Devant nous, mais plutôt de profil, car le courant passera par la voix plutôt que par les pupilles. Celles-ci planquées derrière des verres fumés, Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia s’aiment sans se voir depuis presque 40 ans, et célèbrent la flamme en notes depuis encore plus longtemps. Celle que l’on nomme musique du monde, et autant de chansons mêlant tradition et modernité, entre afrobeat, pop, rock et électronique.

"On revient d’une tournée d’un mois en Amérique du Nord, où nous avions déjà eu l’occasion de jouer plusieurs fois, notamment à Coachella ou Lollapalooza."Depuis deux décennies, le couple a parcouru le monde grâce à ses chansons. Aujourd’hui, c’est la sortie de "La Confusion" qui amène Amadou&Mariam sur le Vieux Continent. Leur 8e album, bardé de l’imparable single "Bofou Safou", l’histoire d’un homme préférant danser que travailler…