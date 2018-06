Elle nous a fait chanter et danser depuis les années 40 et elle n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Annie Cordy fête aujourd’hui ses nonante ans. Nonante années et une carrière bien remplie pour cette Bruxelloise née à Laeken. Plus de 700 chansons à son répertoire, une septantaine de films, téléfilms et séries, une bonne dizaine de pièces de théâtre et des galas par milliers. Inépuisable, elle vient encore de tourner dans trois productions pour le cinéma et la télévision.

Celle que l’on surnomme Nini la Chance a toujours de l’énergie à revendre et un esprit des plus délurés. En témoigne l’entretien qu’elle a accordé à La DH pour son anniversaire.

Comment vous sentez-vous au moment de fêter vos 90 ans ?

"Et vous, vous allez bien ? Moi aussi ! Mon anniversaire ? Je n’y pense pas, je me sens comme hier ou avant-hier. Vous savez, les chiffres, c’est dans la tête !"

Vous habitez dans le sud de la France, que représente encore la Belgique à vos yeux et dans votre cœur ?

(...)