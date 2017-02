Musique / Festivals Musique "Arno danse dans sa tête", dcumentaire sur, dès. Mais aussi demain, dès 21h20 sur La Trois.

A bientôt 68 ans, Arno (de son vrai nom Arnold Charles Ernest Hintjens) est au cœur d’un documentaire (ce soir) et d’une soirée spéciale (demain) en télévision. Dans Arno, dancing in my head H H (aujourd’hui, dès 22h50 sur La Deux), Pascal Poissonnier dresse un portrait original de l’ex-voix brisée du groupe belge TC Matic.

Pour animer le processus créatif, vif et parfois hanté d’Arno à l’écran, le réalisateur s’émancipe en effet des codes documentaires formels au profit d’une véritable esthétique cinématographique et musicale.

Aux côtés d’Arno pendant deux ans (lors des enregistrements de son dernier album "Human Incognito" et lors de sa tournée en Europe, aux Etats-Unis et au Japon), le réalisateur se glisse dans la tête de l’enfant terrible. "Si vous passez trop de temps en sa compagnie, Arno vous rentre dans la peau", indiquait Pascal Poissonnier qui révèle, par l’image et les sens, l’esprit dansant d’un électron libre.

L’embrumé des bas quartiers, le bégayeur aux idées claires, le noctambule de jour, - qui se livre moins par les mots que la musique - évoque ses amis (dont Jane Birkin), ses démons, ses connaissances, ses amours. Des flash-backs sont incarnés par une série d’archives mais Pascal Poissonnier filme aussi des rencontres, des témoignages, des silences "in situ" appuyés par une belle profondeur de champ. Et livre enfin des clés pour résoudre - en partie - l’énigme Arno.

Ce film, plus intéressant sur la forme que sur le fond, n’apprendra rien au public fervent d’Arno. A l’image du père de "Putain, Putain" - libre, brut - le film de Pascal Poissonnier sera également au cœur d’une soirée spéciale proposée demain soir sur La Trois.

Programmation ambitieuse

Après la rediffusion de "Arno, dancing in my head" (jeudi à 21h20), la troisième chaîne du service public tente de convaincre le chanteur de grimper à bord du taxi de Jérôme Colin. Seulement, la figure légendaire n’aime pas les balades en voiture. Le véhicule de "Hep Taxi !" embarque donc sur une péniche (2012). Au fil des méandres de la Sambre, il explique les raisons d’un album. En l’occurrence, "Future Vintage", son 19e recueil punk et décalé. Le chanteur s’était alors associé au producteur John Parish pour "donner de nouvelles couleurs à sa musique".

A 23h15, la talentueuse chanteuse de jazz Mélanie De Biasio partage la vedette avec Arno sur la scène du Biéreau dans un ancien numéro de "D6Bels on Stage". C’était en 2012. Le fumeur de brunes interprétait alors "Show of life", "Die Lie" et "Ça plane pour nous" en live et en full band.

A minuit, enfin, une archive de la Sonuma révèle d’autres facettes de "l’idiot savant", indique la RTBF. Une "anguille", un "taiseux", un "néo-Brel" "pas trop buveur d’eau" filmé dans un tout autre registre. Celui de Philippe Cornet pour "Cargo de nuit". Dans "Arno sauvé des eaux", le journaliste dresse le portrait transatlantique d’un Ostendais, d’un "refaiseur de monde", d’un "énnonceur de fausses vérités et de vrais mensonges".

Le court-métrage "Arno, comme les hommes" (2003) de Marc Dixon aurait pu compléter cette programmation ambitieuse. Il ne sera malheureusement pas proposé, ni ce soir, ni demain.