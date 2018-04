Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool.

Il avait dû annuler des shows en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice. "J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers spectacles", a-t-il écrit en justifiant cette décision par l'envie de faire "plus (de choses)" de sa vie.

"J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers spectacles", a-t-il écrit en justifiant cette décision par l'envie de faire "plus (de choses) de sa vie". Mais il n'avait pas arrêté de composer et était encore nominé aux Billboard Awards 2018, qui auront lieu le 20 mai.

Il a collaboré avec des artistes d'horizons différents comme Madonna, Coldplay ou David Guetta et s'est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon "DJ Magazine", la référence en la matière.