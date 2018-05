Les plus grands tubes de la chanteuse Maurane, décédée lundi soir, sont diffusés ce mardi de 18h00 à 19h00 sur la Grand-Place de Bruxelles, ont annoncé les autorités de la Ville par communiqué. "Maurane était certainement l'interprète la plus talentueuse de notre pays. Elle a commencé sa carrière dans les rues et les cafés-théâtres de Bruxelles. Sa disparition est une grande perte pour la scène musicale. Nous lui rendrons hommage ce soir sur la Grand-Place en diffusant quelques unes de ses plus belles chansons et y convions tous ceux qui le souhaitent", a expliqué Karine Lalieux, échevine de la Culture.

"Je suis profondément triste. Depuis plus de 15 ans, à travers des amis communs, j'ai pu connaître Maurane au-delà de sa personnalité artistique exceptionnelle. Le monde de la chanson perd une de ses plus belles voix. C'est une belle personne qui nous a quittés. Elle me manque déjà", a commenté pour sa part le bourgmestre Philippe Close.

"L'hommage sera le plus solennel et sobre possible", a souligné la porte-parole de Karine Lalieux Cathy Poels. "Sur un prélude de Bach" et "Toutes les mamas" y seront notamment diffusés.

Si les autorités de la Ville seront présentes à l'hommage, le bourgmestre, ému, ne prendra pas la parole, celui-ci étant un ami de la défunte.