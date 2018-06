Son geste avait fait parler lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde en Russie.

En plein show, le chanteur Robbie Williams avait fait un doigt d'honneur devant les caméras.

Dans l'émission "This morning" sur la chaîne anglaise ITV, le Britannique a donné une explication de son geste.

"J'étais sous pression, il ne me restait qu'une minute, et je ne savais pas si j'aurais fini de chanter au bout de 30 secondes" a expliqué Robbie Williams. "Alors j'ai montré qu'il me restait une minute avec mon doigt…"

Une explication qui ne saura pas convaincre tout le monde...