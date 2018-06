Comment vivez-vous cette nouvelle aventure sur scène ?

"Je débute seulement, j’ai peu d’expérience de live. Les premiers concerts, je les ai faits avec l’album de Beck, grâce à ses musiciens à lui. J’étais très paniquée à l’idée de me produire sur scène, je n’avais pas du tout confiance en moi. Avec Rest , j’ai l’impression d’avoir pris beaucoup plus confiance. En tout cas, je sais mieux qui je suis et ce que je peux me permettre de faire et de ne pas faire. Par contre, je ne sais pas encore à quoi ressemble ce que je propose. J’ai l’impression de très peu contrôler les choses…"

(...)