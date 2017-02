Samedi soir à Bruxelles, il n'y avait pas que le Cirque qui était royal : le chanteur d' « Aline » et de « Senorita » le fut aussi.

S'il est un artiste touchant, c'est bien lui, Daniel Bevilacqua, alias Christophe. Le concert donné samedi soir dans un Cirque royal à guichets fermés en a donné une nouvelle preuve. Lors de son passage en juillet dernier au festival Les Ardentes, à Liège, l'auteur-compositeur interprète s'était limité à l'intégrale de son plus récent album, « Les Vestiges du chaos ». Ce ne sera que la moitié du concert bruxellois, qui fera la part belle aux succès fous d'antan.

« Les Vestiges du chaos » se veut une synthèse entre l'artiste pop et le chercheur de sons, l'expérimentateur inlassable. Sa restitution sur scène, c'est du pareil au même sur le principe. Par contre, les onze titres bénéficient d'une nouvelle orchestration, signée Christophe Van Huffel, la moitié du groupe français Tanger. Aux classiques claviers, guitare, basse, batterie, Van Huffel a ajouté un violoncelle et une anche, le souffleur oscillant entre saxophone baryton, clarinette basse et EWI, Electronic Wind Instrument.





Lou Reed et Alan Vega

Il va sans dire que cette orchestration fait merveille pour raviver les beautés troubles des « Vestiges », qui convoquent notamment le souvenir de Lou Reed et d'Alan Vega, la moitié de Suicide. Une ambiance année 1980 parfois tendue, survolée par la voix haute, fragile et si présente de Christophe. Comme elle est émouvante, cette voix, parfois poignante. La scène est aussi l'occasion pour Christophe de déployer ses goûts très sûrs en matière d'éclairages. Issus de l'arrière scène, ils soulignent de leurs traits colorés les chansons, sans jamais éclairer directement le visage du chanteur : l'oiseau de nuit n'apprécie pas la lumière dans les yeux.





Sans transition, la seconde partie fait revivre les tubes d'antan. Christophe au piano, jambe pliée sous lui comme d'habitude, convoque un à un ses musiciens pour varier les plaisirs sonores, histoire de ne pas répéter simplement le principe de la tournée « Intime » (2014), durant laquelle il réinterprétait ses classiques seul au piano. « Les marionnettes », « Comme un interdit », « La Dolce Vita », »Succès fou », « Les paradis perdus », « Senorita », l'homme de 71 ans ne renie rien, au contraire. La tournée « Intime » avait déjà bien fait le travail : cette relecture des classiques lève toute ambiguïté sur leur portée, leur capacité à traverser temps, styles et modes. Comme lui.





Jamais de rappel

« Les mots bleus » sonnent le rassemblement de l'orchestre. Christophe reste fidèle à lui-même : pas de rappel, histoire de gagner du temps. Son spectacle est parsemé de ces mêmes histoires sur Bruxelles qu'il aime tant, sur son permis de conduire retiré en 2001 (« Vous n'avez pas de permis à points ici, en Belgique ? »), sur son verre de whiskey, en hommage à son père Jacques et à son vrai prénom, Daniel, ce sera donc un Jack Daniels. Pourtant, jamais il ne lasse, ne sombre dans le ridicule ; toujours, il s'en tire avec classe.





L'on ne coupe pas à l'hommage à l'ami Bashung qui, en son temps, avait si bien rendu « Les mots bleus ». Christophe, lui, garde un penchant pour « Alcaline » (« Novice », 1989). Au final, l'orchestre projette « Aline » dans le XXIe siècle, avec des lumières flamboyantes que n'aurait pas renié un Johnny. « Je serai cash avec vous, quand on a chanté « Aline » ensemble, après, je m'en irai » avait-il dit en début de set. Dont acte, après plus de deux heures d'émerveillement. Pour lui, la nuit bruxelloise ne fait que commencer.