Dernière soirée de finale, la grande salle Henry Le Bœuf est pleine à craquer pour accueillir le baryton ukrainien Yuriy Hadzetskyy, 26 ans depuis jeudi (un des « jeunes » de cette session...), qui ouvre sa prestation par l’air du Comte, de Mozart (Nozze). Il l’avait déjà largement démontré aux deux premiers tours : doté d’une voix magnifique, corsée, souple, brillante, le chanteur dispose déjà d’une remarquable autorité, renforcée encore par un naturel et une décontraction confondants.

Dans ce premier morceau, il atteste aussi de sa capacité à habiter un rôle de façon personnelle, dans une sorte de calme évidence où il s’appuie prioritairement sur l’écriture musicale. Les mélodies de Don Quichotte à Dulcinée sont menées avec charme et passion, mais sans le second degré qu’elles impliquent, avant « Mein Sehnen, mein Wähnen » de Korngold tout d’intériorité et d’émotion. Mais après tout cela, pourquoi se lancer trop vite et trop fort dans l’air (déjà tant rabâché ) du Factotum de Rossini (Barbiere du Siviglia) ? Le baryton avait tout pour le réussir, mais peinant ici à maintenir la tension, la puissance et le tempo jusqu’au bout, il parvint juste à s’en sortir, mais avec le sourire, et salué par un tonnerre d’applaudissements.

Duo subtil avec le cor

Première de nos compatriotes à se présenter, la soprano Charlotte Wajnberg, 28 ans, semble apporter une délicieuse accalmie après l’orage déchaîné par son confrère ukrainien : dans l’air de Semele de Haendel, on apprécie la rondeur et la lumière de la voix, l’aisance des vocalises et la solidité technique (avec une réserve sur le suraigu, un peu dur). Autre climat, autre langue avec « Rheinlegendchen » de Mahler (donné au premier tour), ouvert dans une tessiture plus grave, où la chanteuse parvient sans effort à traverser l’orchestre et à faire passer le charme et la dimension poétique du lied. L’air de Giulietta de Bellini est encore un tout autre exercice, présentant des passages en duo serré avec le cor et puis avec la harpe, et des lignes ultra longues et soutenues, autant d’embûches que la jeune-femme déjouera calmement pour atteindre à la beauté et à l’émotion.

En revanche, le fameux air des « Mamelles de Tiresias » de Poulenc - que la jeune femme avait également donné au premier tour - lui posera quelques problèmes : si son français est excellent, Charlotte peinera à le faire valoir dans le contexte orchestral, les sauts d’intervalle sont heurtés, les aigus tendus, c’est plutôt l’abattage scénique que la maîtrise vocale qui vaudra à la jeune femme l’ovation d’une salle visiblement conquise.