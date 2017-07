Pour les organisateurs, il s'agit bien sûr de mettre à profit tout le potentiel de cet endroit symbolique, entre verdure et forêt urbaine. Avec pour atouts: un calme bucolique et la haute surveillance de l'Atomium. Mais il s'agit aussi et surtout de reconquérir le public bruxellois, belge et étranger, et de remplir le tiroir caisse. Questions de survie.

Alors, on recentre le programme musical, avec quelques lignes de force. L'avenir de CC sera musiques du monde et hip-hop, ou ne sera pas. Comme premiers ambassadeurs, on ne choisit pas n'importe qui: M, le "griot blanc", qui vous fait voyager de Paris au Mali, et Roméo Elvis, grande carcasse dégingandée, sorte d'Averell Dalton, égérie des teenagers et fier représentant de la scène rap bruxelloise en pleine bourre.





De Paris au Mali

© Alexis Haulot



M, Matthieu Chedid de son vrai nom, présente Lamomali, des musiciens exceptionnels, le joueur de kora Toumani Diabaté et la chanteuse Fatoumata Diawara, sans oublier le rappeur lui aussi aux racines maliennes, Oxmo Puccino.

Pour résumer ce partage d'émotions, qui captivera un public familial, écoutez Toumani Diabaté: "Dans ma famille, nous sommes griots de père en fils. Nous sommes les garants de l'histoire de notre pays. La musique sert à raconter des histoires et à véhiculer la culture." Et effectivement, M et sa joyeuse bande nous racontent des histoires; celle d'un monde possible; celle de rythmes qui abolissent les frontières; celle de l'amour qui gagne à la fin; et bien d'autres encore... A noter: le son était d'une qualité rare. Chapeau aux techniciens.





Le héraut du rap bruxellois

© Alexis Haulot

Changement de décor. De la grande scène, la "Red", on passe à la "Green", qui surplombe le théâtre de verdure. La foule afflue et remplit rapidement la fosse et les gradins courbes, en pierres. "Putain, y a plein de monde ce soir!" note Roméo Elvis.

Ben oui, Bruxelles est venu voir son poulain, le héraut de la nouvelle scène rap 100% moules, frites, mayonnaise. On est loin de textes militants qui firent les beaux jours de Starflam et compagnie. Ici, Roméo parle de sa vie: ses amours, ses emmerdes, beaucoup de beuh, de drogues, puis la poésie.

Quoique, malheureusement, ce vendredi soir, on peut justement regretter que la poésie se soit faite quelque peu plus discrète qu'à l'habitude. De grosses basses, des punchlines, des postures, parfois au détriment des textes....

Heureusement, dans ce monde de brute, survient Angèle, la petite soeur de Roméo. Ensemble, ils mènent une longue ballade aérienne, le titre "J'ai vu". Dans le public, les mains se tendent, briquet au poing.

C'est beau, c'est familial. C'était en tout cas le premier jour de Couleur Café nouvelle version. Beaucoup de potentiel, à confirmer.