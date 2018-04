1

Le DJ suédois Avicii "n'en pouvait plus", selon sa famille

Le Suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro mort vendredi à 28 ans, "n'en pouvait plus" et "voulait la paix", a déclaré sa famille jeudi dans une lettre ouverte. Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, ...